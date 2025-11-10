Inflation Calculator: आज के 5 लाख रुपये की 20 साल बाद क्या रह जाएगी कीमत, यह कैलकुलेशन देख रह जाएंगे हैरान

Inflation Calculator: साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय सिर्फ 88 रुपये में 10 ग्राम सोना आ जाता था। उस समय 27 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था। 25 पैसे में 1 किलो आलू , 40 पैसे में 1 किलो चीनी, 2.5 रुपये में 1 किलो घी और 1 रुपये में कई किलो गेहूं आ जाता था। आज 2025 में इन वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। ऐसा महंगाई की वजह से हुआ है। महंगाई समय के साथ रुपये की परचेजिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। आज के 20 साल पहले लोग 5000 रुपये महीने में भी गुजारा कर लेते थे, आज 50 हजार रुपये महीना भी कम पड़ जाता है।