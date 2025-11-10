Inflation Calculator: आज के 5 लाख रुपये की 20 साल बाद क्या रह जाएगी कीमत, यह कैलकुलेशन देख रह जाएंगे हैरान

अपना फाइनेंशियल गोल तय करते समय महंगाई का ध्यान रखें। (PC: Gemini)
Inflation Calculator: साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय सिर्फ 88 रुपये में 10 ग्राम सोना आ जाता था। उस समय 27 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था। 25 पैसे में 1 किलो आलू , 40 पैसे में 1 किलो चीनी, 2.5 रुपये में 1 किलो घी और 1 रुपये में कई किलो गेहूं आ जाता था। आज 2025 में इन वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। ऐसा महंगाई की वजह से हुआ है। महंगाई समय के साथ रुपये की परचेजिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। आज के 20 साल पहले लोग 5000 रुपये महीने में भी गुजारा कर लेते थे, आज 50 हजार रुपये महीना भी कम पड़ जाता है।
लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि अपना फाइनेंशियल गोल तय करते समय या निवेश करते समय महंगाई की कैलकुलेशन नहीं करते। अगर आप यह सोचते हो कि आज के 20 या 40 साल बाद रिटायरमेंट फंड के रूप में 1 करोड़ रुपये काफी रहेंगे, तो आप बुरी तरह फंसने वाले हैं। आज के 20 या 40 साल बाद 1 करोड़ रुपये की वैल्यू काफी घट जाएगी। उस समय आप 1 करोड़ रुपये से उतनी सेवाएं या सामान नहीं खरीद पाएंगे, जितनी आप आज खरीद सकते हैं।
इसलिए अगर आप घर खरीदने के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल गोल बना रहे हैं, तो महंगाई की कैलकुलेशन जरूर कर लें। इससे आपको मैच्योरिटी पर अपनी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त रकम मिल पाएगी।
भारत में खुदरा महंगाई पिछले कुछ महीनों में काफी गिर गई है। सितंबर में यह 1.54 फीसदी रही थी। जबकि अक्टूबर में इसके 0.48 फीसदी रहने का अनुमान है। यह मौजूदा 2012-बेस सीपीआई सीरीज की सबसे कम खुदरा महंगाई होगी। हालांकि, लॉन्ग टर्म में औसत महंगाई दर 5-6 फीसदी के आस-पास रहती है।
अगर हम औसत महंगाई दर 6 फीसदी रखें, तो आज के 5 लाख रुपये की 20 साल बाद फ्यूचर कॉस्ट 16,03,568 रुपये हो जाएगी। यानी आज 5 लाख रुपये में जितने सामान और सेवाएं आती हैं, उतनी वस्तुओं और सेवाओं के लिए 20 साल बाद आपको 16,03,568 रुपये खर्च करने होंगे।
