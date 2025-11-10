Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आया बड़ा उछाल, चांदी में भी जबरदस्त तेजी, जानिए कहां पहुंच गए हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना बड़ी तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार मे एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.98 फीसदी या 1181 रुपये की बढ़त के साथ 1,22,248 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉजिटिव वैश्विक रुख और अगले महीने यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट करने की उम्मीदें बढ़ने से सोने में तेजी देखी जा रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर बढ़ती चिंताओं से भी सोने की कीमतें में ताजा मोमेंटम देखने को मिल रहा है।