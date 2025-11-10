Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आया बड़ा उछाल, चांदी में भी जबरदस्त तेजी, जानिए कहां पहुंच गए हैं भाव

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना बड़ी तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार मे एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.98 फीसदी या 1181 रुपये की बढ़त के साथ 1,22,248 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉजिटिव वैश्विक रुख और अगले महीने यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट करने की उम्मीदें बढ़ने से सोने में तेजी देखी जा रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर बढ़ती चिंताओं से भी सोने की कीमतें में ताजा मोमेंटम देखने को मिल रहा है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी बड़े उछाल के साथ ट्रेड करती दिखी है। सोमवार सुबह एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 1.75 फीसदी या 2591 रुपये की बढ़त के साथ 1,50,319 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने की वैश्विक कीमतों में भी सोमवार सुबह तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 1.20 फीसदी या 48 डॉलर की बढ़त के साथ 4057.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 1.24 फीसदी या 49.72 डॉलर की बढ़त के साथ 4050.98 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोमवार सुबह चांदी का वैश्विक भाव 1.92 फीसदी या 0.92 डॉलर की बढ़त के साथ 49.07 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.67 फीसदी या 0.81 डॉलर की बढ़त के साथ 49.13 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
