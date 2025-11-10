Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आया बड़ा उछाल, चांदी में भी जबरदस्त तेजी, जानिए कहां पहुंच गए हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली रही है। वहीं, चांदी में भी उछाल देखा जा रहा है। यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताओं के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 10, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना बड़ी तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार मे एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.98 फीसदी या 1181 रुपये की बढ़त के साथ 1,22,248 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉजिटिव वैश्विक रुख और अगले महीने यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट करने की उम्मीदें बढ़ने से सोने में तेजी देखी जा रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर बढ़ती चिंताओं से भी सोने की कीमतें में ताजा मोमेंटम देखने को मिल रहा है।

चांदी की कीमतों में भी भारी उछाल

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी बड़े उछाल के साथ ट्रेड करती दिखी है। सोमवार सुबह एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 1.75 फीसदी या 2591 रुपये की बढ़त के साथ 1,50,319 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में भी सोमवार सुबह तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 1.20 फीसदी या 48 डॉलर की बढ़त के साथ 4057.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 1.24 फीसदी या 49.72 डॉलर की बढ़त के साथ 4050.98 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोमवार सुबह चांदी का वैश्विक भाव 1.92 फीसदी या 0.92 डॉलर की बढ़त के साथ 49.07 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.67 फीसदी या 0.81 डॉलर की बढ़त के साथ 49.13 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

क्या बेटी को पीहर और ससुराल की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का हक है? जान लीजिए बंटवारे से जुड़े सारे नियम
कारोबार
Hindu Succession Act

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Nov 2025 09:53 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आया बड़ा उछाल, चांदी में भी जबरदस्त तेजी, जानिए कहां पहुंच गए हैं भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Retirement Planning: 10 साल में चाहिए 1 करोड़ रुपये? SIP का ये फॉर्मूला आएगा काम, महंगाई का भी नहीं पड़ेगा असर

Personal Finance Tips
कारोबार

Real Estate News: प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में जमकर हो रहा कैश का इस्तेमाल, रिश्वत का भी है बोलबाला, सर्वे में सामने आया सच

Real Estate News
कारोबार

Gold Price: सिर्फ 18 दिन में 10,000 रुपये सस्ता हुआ सोना, दिसंबर तक कितने गिरेंगे भाव? एक्सपर्ट से समझिए

Gold Price Outlook
कारोबार

हर महीने क्रेडिट कार्ड का सिर्फ ‘Minimum Due’ भरते हैं? जानिए कैसे चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत

Credit Card Minimum Payment
कारोबार

Financial Planning: नौकरी की झंझट से छुटकारा पाकर चाहते हैं अर्ली रिटायरमेंट? 50-30-20 का नियम करेगा मदद, नहीं रहेगी पैसों की कमी

Financial Planning Tips
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.