2025 में सेंसेक्स-निफ्टी ने दिया 10% तक रिटर्न, 2026 में क्या हैं उम्मीदें?

भारत की आर्थिक रफ्तार 2026 में भी मजबूत रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म Axis Direct ने GDP ग्रोथ का अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 6.7-6.8% किया है, जबकि RBI ने FY25-26 के लिए ग्रोथ अनुमान 7.3% कर दिया है। दूसरी ओर, विदेशी पूंजी निकासी और भारत-अमेरिका व्यापार से जुड़ी चिंताओं के चलते रुपया 90 रुपये प्रति डॉलर के पार फिसला। हालांकि कमजोर रुपये से आयात महंगा होता है, लेकिन निर्यातकों को इससे फायदा मिलता है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आने वाले समय में रुपया फिर से नीचे आ सकता है।