Upcoming IPOs: 2026 में भी आएंगे कई धमाकेदार IPOs! रिलायंस जियो, NSE समेत ये है टॉप 5 की लिस्ट

साल 2025 में 371 IPOs आए, इसमें मेनबोर्ड और SME दोनों ही पब्लिक इश्यू शामिल रहे. इसके पिछले साल यानी 2024 में 332 IPO ने बाजार में दस्तक दी थी, 2023 में सिर्फ 240 IPOs ही बाजार में आए थे. अबतक कंपनियों ने इन पब्लिक इश्यूज से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है. अब हम साल 2026 में दाखिल हो रहे हैं, तो नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या नया साल भी 2025 की तरह IPOs से गुलजार रहेगा।
तो चलिए एक नजर डालते हैं साल 2026 में आने वाले टॉप सबसे बड़े IPOs पर. कई बड़ी कंपनियां लिस्टिंग की तैयारी कर रही हैं। इनमें टेलीकॉम, फिनटेक, ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की दिग्गज कंपनियां शामिल हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल और टेलीकॉम कंपनी रिलाय जियो प्लेटफॉर्म्स भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO लाने वाली है। कंपनी ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस तैयार कर रही है। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि IPO 2026 की पहली छमाही में आएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी वैल्युएशन 170 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। ऐसा हुआ तो ये देश की सबसे वैल्युएबल कंपनियों की लिस्ट में शुमार हो जाएगी, भारती एयरटेल का वैल्युएशन 140 बिलियन डॉलर है।
लंबे इंतजार के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) का IPO भी 2026 में आएगा। NSE ने रेगुलेटर SEBI के साथ पेंडिंग मामलों (को-लोकेशन और डार्क फाइबर जैसे) को सेटल करने के लिए करीब 1,300 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि जल्द ही SEBI से NOC मिल जाएगा, जिसके बाद NSE अपना DRHP फाइल कर सकेगा। सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो ये भारत के सबसे बड़े और सबसे चर्चित IPOs में से एक होगा। NSE की वैल्युएशन करीब 4.75 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है, और IPO से 10% स्टेक बेचकर करीब 47,500 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं।
वॉलमार्ट की ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भी साल 2026 में IPO लाएगी, इसकी जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। एक अनुमान है कि IPO का वैल्युएशन करीब 60-70 बिलियन डॉलर हो सकता है। इसी महीने दिसंबर 2025 में NCLT ने फ्लिपकार्ट को सिंगापुर से डोमिसाइल भारत शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि अब Flipkart Internet Pvt Ltd भारतीय होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, जिसमें Myntra, Ekart, Cleartrip जैसी सब्सिडियरी कंपनियां शामिल होंगी। अभी कंपनी को प्रेस नोट 3 के तहत केंद्र सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। क्योंकि इसमें चीनी निवेशक Tencent का 5-6% हिस्सा है। मगर वॉलमार्ट की मेजॉरिटी ओनरशिप होने से ये मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
बीते कुछ दिन से क्विक कॉमर्स कंपनी Zepto के IPO को लेकर भी चर्चा काफी गर्म है। कहा ये जा रहा है इसने गुप्त रूप से फ्रेश ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किया है। इसका IPO भी 2026 में आने की पूरी संभावना है।
IPO से कंपनी करीब 11,000-11,600 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इसमें ज्यादातर हिस्सा फ्रेश इश्यू से आएगा, जो कि करीब 11,000 करोड़ रुपये होगा। Zepto की मौजूदा वैल्युएशन 7 बिलियन डॉलर (करीब 60 हजार करोड़ रुपये) है। लिस्टिंग जुलाई-सितंबर 2026 में कराने की योजना है।
डिजिटल पेमेंट कंपनी PhonePe का का मेगा IPO भी साल 2026 में आएगा। वॉलमार्ट के निवेश वाली ये कंपनी सितंबर 2025 में SEBI के साथ कॉन्फिडेंशियल रूट से DRHP फाइल कर चुकी है। IPO से कंपनी करीब 11,000-12,500 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। ज्यादातर हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) से आएगा, यानी मौजूदा इन्वेस्टर्स जैसे वॉलमार्ट, टाइगर ग्लोबल, माइक्रोसॉफ्ट अपना कुछ स्टेक बेचेंगे। लिस्टिंग 2026 की पहली छमाही में होने की उम्मीद है।
