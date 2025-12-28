Upcoming IPOs: 2026 में भी आएंगे कई धमाकेदार IPOs! रिलायंस जियो, NSE समेत ये है टॉप 5 की लिस्ट

वॉलमार्ट की ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भी साल 2026 में IPO लाएगी, इसकी जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। एक अनुमान है कि IPO का वैल्युएशन करीब 60-70 बिलियन डॉलर हो सकता है। इसी महीने दिसंबर 2025 में NCLT ने फ्लिपकार्ट को सिंगापुर से डोमिसाइल भारत शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि अब Flipkart Internet Pvt Ltd भारतीय होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, जिसमें Myntra, Ekart, Cleartrip जैसी सब्सिडियरी कंपनियां शामिल होंगी। अभी कंपनी को प्रेस नोट 3 के तहत केंद्र सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। क्योंकि इसमें चीनी निवेशक Tencent का 5-6% हिस्सा है। मगर वॉलमार्ट की मेजॉरिटी ओनरशिप होने से ये मंजूरी मिलने की उम्मीद है।