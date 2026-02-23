23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Share Market News: Trump Tariff के रद्द होने से झूमा शेयर बाजार, जानिए किन स्टॉक्स में है सबसे अधिक तेजी और कहां है गिरावट

Share Market News: हफ्ते के शुरुआती कारोबारी दिन सबसे अधिक गिरावट वनलाइफ कैपिटल एडवाइजर्स के शेयर में 40 फीसदी देखने को मिली है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 18.74 फीसदी टूट गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Feb 23, 2026

Share Market News

शेयर बाजार में आज अच्छी-खासी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Share Market News: भारतीय शेयर बाजार में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को अच्छी-खासी तेजी देखी जा रही है। ट्रंप टैरिफ के रद्द होने का असर आज बाजार पर देखने को मिल रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में 0.73 फीसदी या 615 अंक की बढ़त के साथ 83,426 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 शेयर हरे निशान पर और 5 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.72 फीसदी या 185 अंक की बढ़त के साथ 25,756 पर ट्रेड करता दिखा।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी अडानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक में देखने को मिली। इसके अलावा, एचडीएफसी बैंक, पावरग्रिड, एचयूएल, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, टाइटन, बीईएल, एयरटेल, मारुति, ट्रेंट, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट, इटरनल, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट और टीसीएस के शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। इससे इतर इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इंडिगो, एनटीपीसी, एचसीएल टेक और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।

इन शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी

बाजार में आज सबसे अधिक तेजी एएफआईएल के शेयर में 17 फीसदी देखी जा रही है। इसके अलावा, Morepen Laboratories Limited में 14.22 फीसदी, Indo Tech Transformers के शेयर में करीब 13 फीसदी, ट्रांसवर्ल्ड शिपिंग के शेयर में 13 फीसदी, डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स के शेयर में 12.17 फीसदी, सीआईई ऑटोमोटिव के शेयर में 8.48 फीसदी और Kitex Garments के शेयर में 9.41 फीसदी की तेजी देखने को मिली है।

इन शेयरों में सबसे अधिक गिरावट

बाजार में आज सबसे अधिक गिरावट वनलाइफ कैपिटल एडवाइजर्स के शेयर में 40 फीसदी देखी जा रही है। इसके अलावा, Stallion India Fluorochemicals के शेयर में 39.98 फीसदी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में 18.74 फीसदी, यूपीएल के शेयर में 12.78 फीसदी, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड-कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट ईटीएफ में 9.71 फीसदी और Godfrey Phillips India के शेयर में 7.30 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें

Credit Score Tips: कम समय में कैसे बढ़ाएं अपना क्रेडिट स्कोर? इन 6 आसान तरीकों से बनेगी बात
कारोबार
Credit Score Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Feb 2026 10:12 am

Hindi News / Business / Share Market News: Trump Tariff के रद्द होने से झूमा शेयर बाजार, जानिए किन स्टॉक्स में है सबसे अधिक तेजी और कहां है गिरावट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Jaipur Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदारी से पहले जानें आज के ताजा भाव

Gold-Silver Price
जयपुर

भारत की एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी वेदांता

समाचार

PM Kisan Yojana: पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर आई बड़ी जानकारी? जानें कब होगी जारी

PM Kisan Yojana
कारोबार

Credit Score Tips: कम समय में कैसे बढ़ाएं अपना क्रेडिट स्कोर? इन 6 आसान तरीकों से बनेगी बात

Credit Score Tips
कारोबार

Refund News: ट्रंप के अवैध टैरिफ खारिज, जानें 130 अरब डॉलर के रिफंड का क्या होगा

Trump Taarrif Refund
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.