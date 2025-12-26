सोना-चांदी-कॉपर की रिकॉर्ड तेजी: क्या 2026 में भी चमकेंगे मेटल्स? जानिए 5 बड़े कारण



पूरी दुनिया और देश में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का विस्तार हो रहा है, इसमें चांदी एक प्रमुख घटक है. ग्रीन इकोनॉमी और तकनीक से जुड़े इस्तेमाल के चलते चांदी की औद्योगिक मांग लगातार बढ़ रही है. सिल्वर इंस्टीट्यूट के मुताबिक, 2024 में औद्योगिक मांग बढ़कर 680.5 मिलियन आउंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि बाजार में सप्लाई की बड़ी कमी भी देखने को मिली. जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई उतनी तेजी से न मिले तो कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं. यही चांदी के साथ हो रहा है. जबकि कॉपर में तेजी सप्लाई की कमी को लेकर चिंताओं और टैरिफ जैसी पॉलिसीज की वजह से है. नरम मॉनिटरी पॉलिसी से भी कॉपर की कीमतों को सपोर्ट मिला है.