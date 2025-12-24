24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Child Future Planning: अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो ये 5 काम कर लीजिए

जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है. पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, इसने माता-पिता की चिंता और बढ़ा दिया है.

4 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 24, 2025

जरूरी है कि आप ऐसे एसेट क्लास में निवेश करें जहां से आपको ऊंचा रिटर्न मिल सके (PC: Canva )

Personal Finance: हर माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं. वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को भविष्य में किसी तरह की कमी न रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि उन्हें अच्छी शिक्षा देकर सफल बना दिया जाए, उनके भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित कर दिया जाए. मगर कितने ही लोग ऐसा कर पाते हैं. सिर्फ अच्छी पढ़ाई लिखाई और नौकरी तक सीमित होना उनके भविष्य को कितनी वित्तीय सुरक्षा दे पाएगा.

जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है. पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, इसने माता-पिता की चिंता और बढ़ा दिया है. ऐसे माहौल में बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है. बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए माता-पिता को कई बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे हायर एजुकेशन पर आने वाला खर्च, कितनी बचत करनी होगी और लंबे समय में कब कितने पैसों की जरूरत होगी. ये सारा हिसाब पैरेंट्स को पहले ही लगाकर रखना होगा. हम यहां पर 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिससे आप अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर तरीके से फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएंगे.

1: SIP से शिक्षा फंड का इंतजाम


किसी भी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन पर काफी खर्च आता है. इसे ध्यान में रखते हुए माता-पिता को अपने बच्चे की शिक्षा के लिए एक मजबूत फंड तैयार करने की योजना बनानी चाहिए. पैरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आज से 10 साल बाद शिक्षा की लागत मौजूदा समय के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी. इसलिए सिर्फ मौजूदा खर्च को देखकर योजना बनाना सही नहीं है.

भविष्य में आपको ज्यादा फंड चाहिए, जिस हिसाब से एजुकेशन महंगा हो रहा है, FD जैसे विकल्प कारगर साबित नहीं होंगे. इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे एसेट क्लास में निवेश करें जहां से आपको ऊंचा रिटर्न मिल सके. म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और कम समय में एक मजबूत एजुकेशन कॉर्पस तैयार किया जा सकेगा.

2: निवेश की जल्द शुरुआत करें


एक बात ध्यान रहे कि निवेश की शुरुआत जितनी जल्दी कर सकें उतना ही ज्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर सकेंगे. जल्दी निवेश शुरू करने से माता-पिता को लंबा समय, ज्यादा जोखिम झेलने की क्षमता और बेहतर रिटर्न कमाने का मौका मिलता है. अगर पैरेंट्स बच्चे के जन्म के बाद ही उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर दें, तो वे उसके भविष्य को कहीं ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं.
लंबी अवधि तक निवेश करने से बाजार के उतार-चढ़ाव का असर कम होता है और भविष्य के लिए फायदेमंद रहता है.

मगर, आमतौर पर ज्यादातर माता-पिता इसी में चूक कर जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास अपने वित्तीय लक्ष्य पूरे करने के लिए अभी बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह है कि समय निवेश की सबसे कीमती और दोबारा न मिलने वाली चीज़ है. आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना ही आसान होगा अपने लक्ष्यों तक पहुंचना और अपने बच्चे के भविष्य के लिए पर्याप्त बचत करना.

3: असेट अलोकेशन सही तरीके से करें


आपको एक समय के बाद कितने फंड की जरूरत होगी, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है. इस आधार पर आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए. जब निवेश आपके लक्ष्य के हिसाब से किया जाता है, तो मैच्योरिटी के समय आपको जरूरी रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है. अपने लक्ष्यों के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे विकल्प चुन सकते हैं.

इसके अलावा पोर्टफोलियो का डायवर्सिफाई करना भी जरूरी है. आपको निवेश इस हिसाब से करना चाहिए कि मैच्योरिटी में भी डायवर्सिफिकेशन रहे. जैसे कि अगर आप अभी अभी पिता बने हैं तो आपको स्कूल में एडमिशन से पहले के लिए पैसे जोड़ना चाहिए, यानी आपके पास 2-3 साल का ही वक्त है. जब आपका बच्चा किसी प्ले स्कूल में जाएगा. इसके बाद स्कूल, कॉलेज के लिए पैसे चाहिए होंगे. ऐसे में आपको इस तरह से निवेश की योजना बनानी चाहिए कि निवेश की अवधि के दौरान आपको नियमित अंतराल पर पैसों की जरूरत पूरी होती रहे.

4: हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य है


सिर्फ निवेश करके आप अपने बच्चों को भविष्य वित्तीय रूप से सुरक्षित नहीं कर सकते हैं. जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भी तैयार रहना जरूरी है. हादसे, बीमारियां और उनका इलाज जब सिर पर अचानक आते हैं तो जमा किया हुआ निवेश भी कम पड़ जाता है. इसलिए पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बेहद जरूरी है.

आप अपने परिवार के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं. इस पॉलिसी में बच्चों को जोड़ना न भूलें. बच्चे के भविष्य के लिए बचत करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी उसका सही हेल्थ इंश्योरेंस होना भी है. हालांकि बच्चों में गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है, लेकिन हादसे चोट तो कभी भी हो सकते हैं. ऐसे हालात न सिर्फ भावनात्मक रूप से परेशान करने वाले होते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़ा बोझ बन सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कितना होना चाहिए ये अपने परिवार के साइज और अपनी क्षमताओं के हिसाब से तय करें. जिस हिसाब से हेल्थ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कोशिश करें कि हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपये तक हो सके.

5: नॉमिनी की नियुक्ति


ये गलती अक्सर लोग करते हैं, नॉमिनी की नियुक्ति अनिवार्य होती है. माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नॉमिनी बनाना कई मुश्किलों को दूर कर देता है. इसलिए नॉमिनी का चुनाव बहुत सोच-समझकर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के बालिग होने तक वही व्यक्ति क्लेम की रकम हासिल करने और उसे सुरक्षित तरीके से संभालने की जिम्मेदारी निभाएगा.

ये भी पढ़ें

ITR Refund: क्यों अटक गया है आपका रिफंड, अब कैसे मिलेगा? इनकम टैक्स विभाग ने बताया तरीका
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Dec 2025 04:46 pm

Published on:

24 Dec 2025 04:45 pm

Hindi News / Business / Child Future Planning: अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो ये 5 काम कर लीजिए

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Shyam Dhani Industries IPO: 1000 गुना सब्सक्रिप्शन, 100% GMP, लिस्टिंग से पहले ही ‘पैसा डबल’ कर रहा यह आईपीओ

Shyam Dhani Industries IPO
कारोबार

क्यों अटक गया है आपका रिफंड, अब कैसे मिलेगा? इनकम टैक्स विभाग ने बताया तरीका

कारोबार

भारतीयों के लिए घर खरीदना हुआ आसान, अहमदाबाद सबसे अधिक अफोर्डेबल मार्केट, उधर मुंबई वालों के लिए आई गुड न्यूज

Real Estate News
कारोबार

100 करोड़ के इनाम की घोषणा करने वाले Naidu का इस कंपनी से गहरा नाता, Stock का क्या है हाल?

Chandrababu Naidu
कारोबार

2025 में सोने पर भारी पड़ी चांदी! निफ्टी से भी 15 गुना ज्यादा दिया रिटर्न

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.