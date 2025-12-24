Child Future Planning: अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो ये 5 काम कर लीजिए

जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है. पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, इसने माता-पिता की चिंता और बढ़ा दिया है. ऐसे माहौल में बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है. बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए माता-पिता को कई बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे हायर एजुकेशन पर आने वाला खर्च, कितनी बचत करनी होगी और लंबे समय में कब कितने पैसों की जरूरत होगी. ये सारा हिसाब पैरेंट्स को पहले ही लगाकर रखना होगा. हम यहां पर 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिससे आप अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर तरीके से फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएंगे.