ITR Refund: क्यों अटक गया है आपका रिफंड, अब कैसे मिलेगा? इनकम टैक्स विभाग ने बताया तरीका



टैक्सपेयर्स की बढ़ती शिकायतों के बीच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को कहा कि कुछ टैक्सपेयर्स ने ऐसे डिडक्शन या एग्जेम्पशन का लाभ लेकर रिफंड का दावा किया है, जिनके वो पात्र नहीं थे, जिसके चलते उनकी आय कम दर्शाई गई. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि इस फ्रेमवर्क में वो मामले भी शामिल हैं, जहां रजिस्टर्ड लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को की गई फर्जी दान राशि के आधार पर, या अन्य अयोग्य डिडक्शन और एग्जेम्पशन क्लेम ITR में किए जाने की आशंका पाई गई है. साथ ही, कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि दान लेने वालों के गलत या अमान्य PAN दर्ज किए गए हैं. वहीं, कुछ मामलों में डिडक्शन या छूट की सीमा को लेकर भी गलतियां पाईं गईं हैं.