Oil Crisis: अरब के तेल ठिकानों पर हमले, जानिए भारत की जामनगर और पचपदरा रिफाइनरी कैसे बनेंगी ढाल ?

Indian Refineries Capacity : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जंग के चलते दुनिया में कहीं रिफाइनरियां खतरे में हैं तो कुछ बंद हो गई हैं इससे विश्व में तेल की उपलब्धता का संकट सामने आया है। सऊदी अरब के रास तनूरा (Ras Tanura), कतर के रास लाफ्फान (Ras Laffan) पर हुए भीषण हमलों और यूएई (UAE) की रुवैस (Ruwais) रिफाइनरी के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार (Global Crude Oil Supply) में हड़कंप मच गया है। लेबनान में विनाशकारी स्थितियों ने इस भू-राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया है। इस वैश्विक तेल संकट के बीच, यह समझना जरूरी है कि खाड़ी देशों (Middle East Oil Crisis) के इन विशाल तेल ठिकानों की तुलना में भारत का रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (जामनगर, मंगलौर और पचपदरा) कहां खड़ा है और हमारी ऊर्जा सुरक्षा कितनी मजबूत है। जानिए इस वैश्विक महाविनाश के बीच भारत की जामनगर, मंगलौर और पचपदरा रिफाइनरियां कैसे देश की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी बन रही हैं।