11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Oil Crisis: अरब के तेल ठिकानों पर हमले, जानिए भारत की जामनगर और पचपदरा रिफाइनरी कैसे बनेंगी ढाल ?

Crude Oil Prices: अरब और कतर की प्रमुख रिफाइनरियों पर हुए हमलों और यूएई की रुवैस रिफाइनरी के बंद होने से दुनिया भर में तेल संकट गहरा गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 11, 2026

israel iran war

Indian Refineries Capacity : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जंग के चलते दुनिया में कहीं रिफाइनरियां खतरे में हैं तो कुछ बंद हो गई हैं इससे विश्व में तेल की उपलब्धता का संकट सामने आया है। सऊदी अरब के रास तनूरा (Ras Tanura), कतर के रास लाफ्फान (Ras Laffan) पर हुए भीषण हमलों और यूएई (UAE) की रुवैस (Ruwais) रिफाइनरी के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार (Global Crude Oil Supply) में हड़कंप मच गया है। लेबनान में विनाशकारी स्थितियों ने इस भू-राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया है। इस वैश्विक तेल संकट के बीच, यह समझना जरूरी है कि खाड़ी देशों (Middle East Oil Crisis) के इन विशाल तेल ठिकानों की तुलना में भारत का रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (जामनगर, मंगलौर और पचपदरा) कहां खड़ा है और हमारी ऊर्जा सुरक्षा कितनी मजबूत है। जानिए इस वैश्विक महाविनाश के बीच भारत की जामनगर, मंगलौर और पचपदरा रिफाइनरियां कैसे देश की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी बन रही हैं।

रिफाइनरियों की क्षमता और रणनीतिक तुलना(Global Crude Oil Supply)

भारत की रिफाइनरियां केवल घरेलू मांग पूरी नहीं करतीं, बल्कि दुनिया की कुछ सबसे उन्नत (Complex) रिफाइनरियों में गिनी जाती हैं। यहां मध्य पूर्व की प्रभावित रिफाइनरियों और भारत की प्रमुख रिफाइनरियों की तुलना की गई है:

रिफाइनरी का नामदेशमुख्य उत्पाद / विशेषताअनुमानित क्षमता (प्रति दिन)
रास तनुरा (Ras Tanura)सऊदी अरबखाड़ी की सबसे पुरानी और बड़ी रिफाइनरी~550,000 बैरल
रास लाफ्फान (Ras Laffan)कतरप्राकृतिक गैस (LNG) और कंडेन्सेट रिफाइनिंग~300,000 बैरल
रुवैस (Ruwais)यूएई (UAE)दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में से एक~837,000 बैरल
जामनगर (Jamnagar)भारत (गुजरात)दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स~1.24 मिलियन बैरल
मंगलौर (MRPL)भारत (कर्नाटक)पेट्रोकेमिकल और रणनीतिक भंडार के करीब~300,000 बैरल
पचपदरा (HRRL)भारत (राजस्थान)अत्याधुनिक पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी हब~180,000 बैरल

रिलायंस की जामनगर बनाम यूएई की रुवैस रिफाइनरी (Jamnagar Refinery India)

यूएई की रुवैस रिफाइनरी मध्य पूर्व का एक अहम हिस्सा है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी आकार और क्षमता में इससे कहीं आगे है। जामनगर दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल-लोकेशन रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 'कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स' है, जिसका अर्थ है कि यह सबसे खराब गुणवत्ता वाले (Heavy and Sour) कच्चे तेल को भी उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन में बदल सकती है, जो इसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय संकट में लचीलापन देता है।

मंगलौर (MRPL) बनाम सऊदी अरब की रास तनूरा रिफाइनरी (Ras Tanura Attack)

सऊदी अरब की रास तनूरा एक विशाल निर्यात केंद्र है। दूसरी ओर, भारत की मंगलौर रिफाइनरी (MRPL) लगभग 15 MMTPA की क्षमता के साथ दक्षिण भारत की ऊर्जा रीढ़ है। मंगलौर का रणनीतिक महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यह भारत के 'स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व' (SPR) के करीब स्थित है, जो ऐसे ही मध्य पूर्व संकटों के समय भारत को आपातकालीन तेल आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

पचपदरा (राजस्थान) बनाम कतर की रास लाफ्फान रिफाइनरी (
Pachpadra Refinery)

कतर का रास लाफ्फान मुख्य रूप से लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) और कंडेन्सेट पर केंद्रित है। इसके विपरीत, राजस्थान का पचपदरा (HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड - HRRL) भारत की सबसे नई और आधुनिक परियोजनाओं में से एक है। यह 9 MMTPA क्षमता वाली रिफाइनरी मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर केंद्रित है। यह भारत को प्लास्टिक, पॉलीमर और अन्य रसायनों के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद कर रही है।

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर (India Energy Security)

बहरहाल, अरब और कतर के तेल ठिकानों पर हुए हमलों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरी उजागर हो गई है। हालांकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, लेकिन जामनगर की विशालता, मंगलौर का रणनीतिक स्थान और पचपदरा जैसी नई पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियां यह सुनिश्चित करती हैं कि 'रिफाइनिंग' के मामले में भारत एक वैश्विक महाशक्ति है।

(इनपुट: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) रिपोर्ट,पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय व ओपेक (OPEC) डेटा)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

पेट्रोल-डीजल

rajasthan news

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

11 Mar 2026 08:46 pm

Published on:

11 Mar 2026 08:32 pm

Hindi News / Business / Oil Crisis: अरब के तेल ठिकानों पर हमले, जानिए भारत की जामनगर और पचपदरा रिफाइनरी कैसे बनेंगी ढाल ?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

टेक जगत पर युद्ध का साया: ईरान की गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को धमकी

Iran-Israel War Google Microsoft
कारोबार

Flight Ticket Price: फ्लाइट से ट्रैवल करना होने वाला है महंगा, Air India ने लगाया एक्स्ट्रा चार्ज, यात्रियों की जेब पर फटका

Air India Flight Landing
कारोबार

Financial Planning Tips: कमाते बहुत हैं पर बचता कुछ नहीं? आज से अपनाएं 70/10/10/10 का फॉर्मूला, इस तरह करता है काम

Financial Planning Tips
कारोबार

FD और PPF में से कहां पैसा लगाना है बेहतर? यहां समझिए कहां मिलेगा ज्यादा फायदा

बिजनेस यूटिलिटी न्यूज

Gold Rate Today: सस्ता हो गया सोना-चांदी, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 14, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Rate Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.