FD और PPF में से कहां पैसा लगाना है बेहतर? यहां समझिए कहां मिलेगा ज्यादा फायदा

भारत में बचत और सुरक्षित निवेश के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय विकल्प दो है। एक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और दुसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)। निवेश में इन दोनों की अपनी-अपनी भूमिका होती है। दोनों योजनाएं सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन इनकी अवधि, ब्याज दर, टैक्स लाभ और निकासी के नियम अलग-अलग हैं। निवेश से पहले इन दोनों विकल्पों के बीच अंतर समझना जरूरी होता है, ताकि निवेशक अपनी जरूरत और लक्ष्य के अनुसार सही योजना चुन सके।