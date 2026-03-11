11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Rate Today: सस्ता हो गया सोना-चांदी, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 14, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Rate Today: मुनाफावसूली के चलते सोने-चांदी की कीमतों में आज अच्छी-खासी गिरावट देखी जा रही है। दोनों ही कीमती धातुओं के भाव अपने उच्च स्तर से काफी गिर गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 11, 2026

Gold Rate Today

सोने में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज भारी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार शाम सोने का भाव 0.68 फीसदी या 1103 रुपये की गिरावट के साथ 1,62,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर इस समय चांदी का घरेलू वायदा भाव 2.27 फीसदी या 6,300 रुपये की गिरावट के साथ 2,71,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

हाजिर बाजार में सोने के भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,60,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,56,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,43,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,30,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,03,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,22,480 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 95,260 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क बुधवार, 11 मार्च 2025 को 22 कैरेट सोना 1,50,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,22,810 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,63,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

ज्वैलरी ब्रांड24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,49,7001,22,48095,260
तनिष्क1,63,7501,50,1001,22,810
कल्याण ज्वैलर्स1,49,700
जोयालुक्कास1,63,3101,49,7001,22,480

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 11 मार्च को 22 कैरेट सोने का रेट 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में बुधवार, 11 मार्च 2025 को 24 कैरेट सोना 1,63,310 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,22,480 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, क्या इन कर्मचारियों के लिए बनेगी अलग पे रिवीजन कमेटी?
कारोबार
8th Pay Commission Latest News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

11 Mar 2026 04:45 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सस्ता हो गया सोना-चांदी, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 14, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Flight Ticket Price: फ्लाइट से ट्रैवल करना होने वाला है महंगा, Air India ने लगाया एक्स्ट्रा चार्ज, यात्रियों की जेब पर फटका

Air India Flight Landing
कारोबार

Financial Planning Tips: कमाते बहुत हैं पर बचता कुछ नहीं? आज से अपनाएं 70/10/10/10 का फॉर्मूला, इस तरह करता है काम

Financial Planning Tips
कारोबार

FD और PPF में से कहां पैसा लगाना है बेहतर? यहां समझिए कहां मिलेगा ज्यादा फायदा

बिजनेस यूटिलिटी न्यूज

Share Market Crash: मार्केट में आज निवेशकों को हुआ 5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान, ऑटो, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स सबसे अधिक टूटे

Share Market Crash
कारोबार

दुनिया में बढ़ते युद्धों के बीच ग्लोबल शेयर मार्केट्स की तरफ है निवेशकों का झुकाव, जानिए पिछले 1 साल का रिटर्न

Global Share Market
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.