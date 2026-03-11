Financial Planning Tips: कमाते बहुत हैं पर बचता कुछ नहीं? आज से अपनाएं 70/10/10/10 का फॉर्मूला, इस तरह करता है काम

Financial Planning Tips: पैसे कमाना जितना आसान लगता है, उन्हें सही तरीके से बचाना और मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता है। अगर आपके पास कोई आसान फॉर्मूला हो, जिससे खर्च, बचत और निवेश का संतुलन बन जाए, तो पैसों से जुड़ा तनाव काफी हद तक कम हो सकता है। ऐसा ही एक आसान फॉर्मूला है 70/10/10/10 का, जो आपकी आय को व्यवस्थित तरीके से बांटने में मदद करता है। इसके लिए किसी फाइनेंस एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस इस नियम पर लगातार बने रहना जरूरी है।