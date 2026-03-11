Share Market Crash: मार्केट में आज निवेशकों को हुआ 5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान, ऑटो, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स सबसे अधिक टूटे

घरेलू बाजार में आज सबसे अधिक गिरावट ऑटो, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में दर्ज हुई है। निफ्टी ऑटो 3.17 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.93 फीसदी और निफ्टी प्राइवेट बैंक 2.29 फीसदी गिरकर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इससे इतर निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी ऑयल एंड गैस हरे निशान पर बंद हुए।