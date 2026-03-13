Share Market Today: मेटल और ऑटो शेयरों में गिरावट से टूटा मार्केट, सेंसेक्स 550 अंक गिरा, जानिए बाजार का हाल

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारी गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 590 अंक की गिरावट के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में यह 0.73 फीसदी या 552 अंक की गिरावट के साथ 75,497 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 शेयर लाल निशान पर और 8 शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.82 फीसदी या 197 अंक की गिरावट के साथ 23,442 पर ट्रेड करता दिखा।