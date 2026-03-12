Retirement Planning: आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग न बन जाए वित्तीय संकट की योजना! CA से समझिए क्या बड़ी गलती कर रहे लोग

Retirement Planning: ज्यादातर लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग पुरानी हो चुकी है और वे आज की वास्तविकताओं तथा भविष्य के खर्चों को ध्यान में नहीं रखतीं। यह एक ऐसा रिटायरमेंट है, जो अब मौजूद ही नहीं है। सीए और फाइनेंशियल एडवाइजर नितिन कौशिक ने एक्स पर एक पोस्ट में यह बात कही है। कौशिक ने कहा कि समय बदल चुका है और लोगों का खर्च करने का तरीका भी बदल चुका है। लेकिन ज्यादातर लोग अब भी रिटायरमेंट की योजना पुराने तरीकों से ही बना रहे हैं। ये तरीके पहले सही साबित हुए थे, लेकिन अब बदलती परिस्थितियों में ये पर्याप्त नहीं रह गए हैं।