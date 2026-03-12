LPG Black Market Price: गैस संकट के बीच ब्लैक मार्केट में 3000 रुपये तक में मिल रहा सिलेंडर, जानिए आपके शहर में रेट

किसी भी घर में एक समय में दो घरेलू एलपीजी सिलेंडर कनेक्टेड रखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक अतिरिक्त स्पेयर सिलेंडर बैकअप के रूप में रखने की अनुमति है। बिना उचित अनुमति के इससे ज्यादा सिलेंडर रखने पर पेट्रोलियम और सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई और जुर्माना हो सकता है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सिलेंडरों की जमाखोरी न करें और केवल अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से ही रिफिल लें।