Gold Silver Price Today: सोने में आज भी गिरावट, चांदी हो गई सस्ती, जानिए MCX पर क्या चल रहे भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुक्रवार सुबह सोने का वायदा भाव 0.24 फीसदी या 386 रुपये की गिरावट के साथ 1,59,967 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। एनर्जी की कीमतों में तेज उछाल से यूएस में रेट कट की उम्मीदों को झटका लगा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, अमेरिका में जल्द रेट कट होने वाला नहीं है। वहीं, महंगाई को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।