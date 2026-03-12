12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

मार्केट में भारी गिरावट के बावजूद इन शेयरों में आई अच्छी-खासी तेजी, जानिए वजह

बिजली की मांग में बढ़ोतरी के कारण थर्मल कोयला आधारित बिजली प्लांट पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Mar 12, 2026

NTPC Green Energy share price

एनर्जी के शेयरों में तेजी। फोटो: एआइ

मीडिल ईस्ट के हालातों के बीच मार्केट में जहां एक ओर गिरावट देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली के शेयरों में 15 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। गुरुवार को पावर सेक्टर के शेयर बाजार ट्रेंड के उलट प्रदर्शन कर रहे हैं और व्यापक बाजार में रिकवरी की अगुवाई भी कर रहे हैं।

आज का कारोबार

आज के कारोबार में NTPC ग्रीन एनर्जी के शेयर 15 फीसदी चढ़कर निफ्टी 500 में 99 रुपये पर कारोबार करके सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयर बन गए हैं। इसके बाद JSW एनर्जी के शेयर लगभग 7 फीसदी की उछाल के साथ 524.3 रुपये पर हैं। अदानी पावर, सीईएससी लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) और टोरेंट पावर के शेयर भी आज 4 से 6 फीसदी तक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।

समझिए तेजी की वजह

भारत में गर्मी जल्दी शुरू होने से बिजली की मांग बढ़ गई है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण चल रहे एलपीजी संकट की वजह से इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों और बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल में भी अचानक बढ़ोतरी हुई है, जिससे बिजली की मांग और बढ़ गई है।

भारत के कोयला मंत्रालय के अनुसार देश में 210 मिलियन टन कोयले का भंडार मौजूद है, जो लगभग 88 दिनों की जरूरत के लिए पर्याप्त है। हाल तक सर्दियों के कारण बिजली की मांग कम बनी हुई थी। मौजूदा वित्त वर्ष में बिजली की मांग 245 गीगावाट के स्तर पर रही है, जो पहले अनुमानित 270 गीगावाट से काफी कम है।

NTPC में दोबारा तेजी के आसार

ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बिजली की मांग में बढ़ोतरी के कारण थर्मल कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है और इससे थर्मल कोयला आधारित बिजली उत्पादन को धीरे-धीरे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

फिलहाल थर्मल पावर प्लांट्स का प्लांट लोड फैक्टर (PLF) 70 प्रतिशत से अधिक है, जबकि सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों का PLF लगभग 25 प्रतिशत के आसपास है।

ब्रोकरेज का मानना है कि मजबूत मर्चेंट कमाई के कारण अदानी पावर और JSW एनर्जी को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा, पीक बिजली कमी की स्थिति में NTPC लिमिटेड के वैल्यूएशन में भी दोबारा तेजी आ सकती है।

ये भी पढ़ें

क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर भारी तेजी, 100 डॉलर के पार पहुंचा भाव, जानिए मार्केट का हाल
कारोबार
International crude oil prices

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Mar 2026 05:04 pm

Hindi News / Business / मार्केट में भारी गिरावट के बावजूद इन शेयरों में आई अच्छी-खासी तेजी, जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

CPI Report 2026: खाद्य और सेवाओं की कीमतों से महंगाई बढ़ी, ब्याज दरें फिलहाल स्थिर रहने के संकेत

CPI inflation February 2026
कारोबार

Credit Score 800 से ऊपर ले जाना चाहते हैं? इन 8 चीजों पर करें काम, होगा काफी फायदा

Credit Score
कारोबार

Retirement Planning: आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग न बन जाए वित्तीय संकट की योजना! CA से समझिए क्या बड़ी गलती कर रहे लोग

Retirement Planning
कारोबार

रेलवे पर गैस किल्लत की मार, इंडक्शन कुकिंग शुरू

LPG Cylinder Crisis
कारोबार

LPG Crisis: 10 की चाय 15 में, 15 का समोसा 20 में, रेस्टोरेंट्स से तवा रोटी गायब… गैस संकट का जानिए कैसे दिख रहा असर

LPG Crisis
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.