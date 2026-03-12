मार्केट में भारी गिरावट के बावजूद इन शेयरों में आई अच्छी-खासी तेजी, जानिए वजह

आज के कारोबार में NTPC ग्रीन एनर्जी के शेयर 15 फीसदी चढ़कर निफ्टी 500 में 99 रुपये पर कारोबार करके सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयर बन गए हैं। इसके बाद JSW एनर्जी के शेयर लगभग 7 फीसदी की उछाल के साथ 524.3 रुपये पर हैं। अदानी पावर, सीईएससी लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) और टोरेंट पावर के शेयर भी आज 4 से 6 फीसदी तक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।