1991 में ऐसा क्या हुआ कि भारत को गिरवी रखना पड़ा 47 टन सोना, 35 साल बाद आज देश के खजाने में कितना है गोल्ड?

संकट गहराने पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कई कदम उठाए। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब देश ने अपने स्वर्ण भंडार का सहारा लिया। सबसे पहले अप्रैल और मई 1991 के दौरान जब्त किए गए 20 टन सोने का इस्तेमाल विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए किया गया। मगर इससे भी जरूरत पूरी नहीं हुई। इसके बाद जुलाई 1991 में भारत सरकार ने 46.91 टन सोना गिरवी रखकर 405 मिलियन डॉलर का कर्ज हासिल किया। यह सोना जापान और इंग्लैंड के केंद्रीय बैंकिंग संस्थानों के पास रखा गया था। हालांकि, राहत की बात यह रही कि कुछ ही महीनों में कर्ज चुका दिया गया और सितंबर से नवंबर 1991 के बीच पूरा सोना वापस हासिल कर लिया गया। आज तक भारत ने दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाया है।