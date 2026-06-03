Fact Check: क्या RBI ने देश के खजाने से बेच दिया 12 अरब डॉलर का सोना? 880 टन के गोल्ड रिजर्व पर आई रिपोर्ट से हुआ विवाद

RBI Gold Reserve: देश के सोने के भंडार को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही चर्चाओं पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आखिरकार अपना बयान दे दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसके सोने के भंडार में कोई कमी नहीं आई है और सोना बेचने की खबरें सही नहीं हैं। दरअसल, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले असर से बचने के लिए RBI ने करीब 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेच दिया है। इन खबरों के सामने आने के बाद मार्केट में कई तरह के सवाल उठने लगे थे।