Money Tip: हर महीने 2,000 रुपये की SIP से भी बन सकता है 1 करोड़ से ज्यादा का फंड, लेकिन इन दो बातों का रखें ध्यान

Investment Tips: रिटायर्मेंट के वक्त एक अच्छा खासा फंड तैयार हो इसकी सभी इच्छा रखते हैं। लोग सोचते हैं कि रिटायर्मेंट के समय कम से कम 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने के लिए हर महीने कई हजारों रुपयों का निवेश करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) एक ऐसा जरिया है, जिसके द्वारा हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये के निवेश से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड तैयार किया जा सकता है।