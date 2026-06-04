SIP में क्या है 15x15x15 का फॉर्मूला, 15 साल तक हर महीने 15,000 रुपये डालें, तो कितना बड़ा बनेगा फंड?

SIP Calculation: अगर आप लॉन्ग टर्म में छोटी-छोटी बचत से बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो एसआईपी में निवेश एक अच्छा विकल्प है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स टार्गेटेड वैल्यू के हिसाब से एसआईपी में निवेश के कई अलग-अलग फॉर्मूले बताते हैं, जिनके जरिए नियमित निवेश से अपने गोल तक पहुंचा जा सकता है। इन्हीं में से एक 15x15x15 का फॉर्मूला है। यह बताता है कि 15,000 रुपये महीने का निवेश लगाकर 15 साल तक करते रहें और 15 फीसदी सालाना रिटर्न मिले, तो मैच्योरिटी पर 1 करोड़ रुपये का फंड बनाया जा सकता है।