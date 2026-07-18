Investment in Gold: सोना सस्ता हुआ तो फिर लौटे खरीदार, चांदी से निवेशकों ने बनाई दूरी, जानिए सर्राफा बाजार के हाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस सप्ताह सोने की कीमत काफी टूट गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से कच्चे तेल के दाम चढ़े, जिससे महंगाई की चिंता बढ़ी। बाजार को अब उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में जल्द कटौती नहीं करेगा। इसी वजह से सोने पर दबाव देखने को मिला। पूरे सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 3 फीसदी और चांदी लगभग 7 फीसदी तक कमजोर हुई। LBMA में सोने का स्पॉट भाव 4,111 डॉलर प्रति औंस से फिसलकर 4,000 डॉलर के नीचे आ गया। वहीं, चांदी 59.6 डॉलर से गिरकर 55 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के नीचे पहुंच गई।