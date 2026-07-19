Mutual Fund Return: 2026 के शुरुआती 6 महीनों में इन 4 Small Cap Funds ने दिया 21.9% तक का रिटर्न

Investment Tips: साल 2026 के पहले छह महीनों में भारतीय शेयर बाजार कई चुनौतियों से घिरा रहा। अमेरिका-ईरान युद्ध, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों (FII) की बिकवाली के बीच भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने सबसे अधिक 21.9 फीसदी रिटर्न देकर अपने बेंचमार्क और पूरी कैटेगरी को पीछे छोड़ दिया। यही वजह रही कि साल की पहली छमाही में स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली म्यूचुअल फंड कैटेगरी बनकर उभरे।