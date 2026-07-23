ITR Filing 2026: 31 जुलाई से पहले भरें ITR वरना भरनी पड़ जाएगी लेट फीस, अब तक भरे जा चुके हैं 3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न

ITR Filing Last Date 31 July: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो अब देरी करना भारी पड़ सकता है। ITR-1 और ITR-2 फॉर्म के जरिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। इसके बाद रिटर्न तो 31 दिसंबर तक भरा जा सकेगा, लेकिन लेट फीस और ब्याज देना होगा। इसके अलावा कई तरह के टैक्स बेनेफिट भी नहीं मिलेंगे। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय पर रिटर्न भरने से इन परेशानियों से बचने के साथ रिफंड भी जल्दी मिलता है।