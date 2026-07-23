Home Loan लेने जा रहे हैं तो इन 5 बातों पर जरूर दें ध्यान वरना बाद में हो सकता है नुकसान

लोन चुकाने की अवधि को लंबा करना भी महंगा साबित होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 60 लाख रुपये का होम लोन 20 साल की जगह 30 साल के लिए लेता है, तो उसकी मासिक ईएमआई जरूर कम हो जाएगी। लेकिन पूरे लोन की अवधि में ब्याज के रूप में कई लाख रुपये अधिक चुकाने पड़ सकते हैं। इसलिए लोन की अवधि के साथ कुल ब्याज का हिसाब भी देखना चाहिए।