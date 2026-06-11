Home Loan में क्या होता है MCLR और EBLR का मतलब, दोनों में से कौन-सी ब्याज दर रहेगी बेहतर

MCLR की शुरुआत साल 2016 में की गई थी इसलिए EBLR के लागू होने से पहले के अधिकतर लोन MCLR से जुड़े हैं। इस बेंचमार्क से जुड़े लोन में राहत आमतौर पर देर से मिलती है। क्योंकि इसमें रेट हर तीन महीने में नहीं बदलती, बल्कि लोन की रिसेट अवधि पर बदलती है। पहले बैंक अपना MCLR बदलेगा, फिर आपके लोन की अगली रिसेट डेट आएगी तब जाकर आपको फायदा मिलेगा। लोन की रिसेट डेट आमतौर पर हर छह महीने या एक साल में होती है, इसलिए फायदा देर से मिलता है।