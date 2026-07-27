Government Schemes for Girls: बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षित भविष्य के लिए ये हैं 5 बड़ी सरकारी योजनाएं, जानिए कितनी मिलती है आर्थिक मदद

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बेटी के नाम पर 1,43,000 रुपये का आश्वासन प्रमाण पत्र (Assurance Certificate) जारी किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के समय से लगातार पांच साल तक मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना फंड में 6,000 रुपये जमा किए जाएंगे, यानी बेटी के नाम पर कुल 30,000 रुपये जमा होंगे। इसके लिए योग्यता यह है कि बेटी का जन्म 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद हुआ हो। बेटी का रजिस्ट्रेशन स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में होना चाहिए। माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। माता-पिता इनकम टैक्स देने वाले (करदाता) नहीं होने चाहिए।