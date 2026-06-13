Post Office Vs Stock Market: पिछले 2 साल में पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम्स जितना रिटर्न भी नहीं दे पाया शेयर बाजार, देखिए ये आंकड़े

इन आंकड़ों को देखकर यह लग सकता है कि इक्विटी में निवेश करना सही नहीं है। स्मॉल सेविंग स्कीम जब 7 से 8 फीसदी का रिटर्न दे रही हैं तो शेयर बाजार में निवेश से क्या लाभ? लेकिन ऐसा नहीं है, असल में सारा खेल निवेश अवधि का है। पिछले 10 सालों में निफ्टी 100 ने 11.99 फीसदी और 20 सालों में 10.64 फिसदी का सालाना रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि 20 साल पहले लगाया गया 1 लाख रुपया आज लगभग 9.04 लाख रुपये बन चुका होता।