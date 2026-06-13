Post Office Vs Stock Market: पिछले 2 साल में पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम्स जितना रिटर्न भी नहीं दे पाया शेयर बाजार, देखिए ये आंकड़े

Short Term के लिए Investment पर ज्यादा रिटर्न सेविंग स्कीम में मिलता दिखा है। (PC: AI)
पिछले दो सालों में स्मॉल सेविंग स्कीम ने शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न दिया है। लोग इक्विटी में निवेश इसलिए करते है, क्योंकि बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला रिटर्न शेयर बाजार से मिलने वाले रिटर्न से कम होता है। लेकिन पिछले दो सालों के आंकड़े इसके उलट है। निफ्टी-100 जैसा बड़ा इंडेक्स पिछले दो साल में स्मॉल सेविंग स्कीम्स के 8 फीसदी तक के रिटर्न तक भी नहीं पहुंच पाया है। आइए आंकड़ों से समझते हैं।
पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स का सालाना रिटर्न 8.2 फीसदी से लेकर 4 फीसदी तक होता है। यह फिक्स होता है, बाजार की उठा-पठक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं, बात करें निफ्टी के प्रमुख इंडेक्स की तो पिछले दो सालों में इनका रिटर्न नेगेटिव भी गया है, यानी कि मूलधन में भी गिरावट देखने को मिली है।
|योजना
|ब्याज दर
|पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट
|4.0%
|पोस्ट ऑफिस आरडी
|6.70%
|पोस्ट ऑफिस एमआईएस
|7.40%
|वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
|8.20%
|पीपीएफ (PPF)
|7.10%
|सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
|8.20%
|पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (5 वर्ष)
|7.50%
|किसान विकास पत्र (KVP)
|7.50%
|महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC)
|7.50%
|राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)
|7.70%
|सूचकांक
|1 वर्ष CAGR
|2 वर्ष CAGR
|निफ्टी 100
|-1.52%
|-0.15%
|निफ्टी नेक्स्ट 50
|3.99%
|-0.38%
|निफ्टी मिडकैप 150
|5.19%
|4.39%
|निफ्टी स्मॉलकैप 250
|9.50%
|1.12%
इन आंकड़ों को देखकर यह लग सकता है कि इक्विटी में निवेश करना सही नहीं है। स्मॉल सेविंग स्कीम जब 7 से 8 फीसदी का रिटर्न दे रही हैं तो शेयर बाजार में निवेश से क्या लाभ? लेकिन ऐसा नहीं है, असल में सारा खेल निवेश अवधि का है। पिछले 10 सालों में निफ्टी 100 ने 11.99 फीसदी और 20 सालों में 10.64 फिसदी का सालाना रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि 20 साल पहले लगाया गया 1 लाख रुपया आज लगभग 9.04 लाख रुपये बन चुका होता।
ऐसे में निवेशकों को क्या चुनना चाहिए यह सवाल मन में उठता है। इसका सीधा सा जवाब है कि यदि आपको लंबे समय तक पैसों जरूरत नहीं है और आप 10 साल तक का इंतजार कर सकते हैं तो आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए। वहीं, यदि आने वाले 2 से 3 साल में ही आपको आपके मूलधन की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको स्माॉल सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहिए।
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