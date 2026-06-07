Post Office SCSS से रिटायरमेंट के बाद कैसे पाएं 20,000 रुपये महीने की इनकम, समझिए कैलकुलेशन

इस स्कीम में एकमुश्त रकम जमा करनी होती है उसके बाद 8.2 फीसदी की सालाना ब्याज दर से हर तीसरे महीने आपको एक निश्चित रकम मिलती है। इस स्कीम के जरिए निवेश की गई रकम का ब्याज आपको हर तीसरे महीने मिलता रहता है और पांच साल बाद निवेश की गई पूरी रकम वापस मिल जाती है। सरकारी गारंटी के साथ यह योजना बुजुर्गों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक मानी जाती है। इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आपकी आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। इस स्कीम में अधिकतम निवेश की सीमा 30 लाख रुपये है।