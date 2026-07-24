Petrol-Diesel की कीमतों में हो सकता है इजाफा, Crude Oil पहुंचा 100 डॉलर के पार, जानिए आपके शहर में तेल के दाम

Petrol Diesel Price Today 24 July 2026: मिडिल ईस्ट में हो रहे संघर्ष के कारण लगातार क्रूड के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमत गुरुवार रात को 100 डॉलर पार चली गई। अमेरिका लगातार 13 वें दिन ईरान पर हमले कर रहा है और दोनों देशों के बीच बातचीत की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में BPCL का कहना है कि क्रूड ऑयल की मौजूदा कीमतों के असर से पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही समुद्री रास्तों में रूकावटों के कारण कच्चा तेल भारत तक पहुंचाने का खर्च भी बढ़ने की आशंका है।