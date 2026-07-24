Share Market Crash: बाजार खुलते ही निवेशकों को 4 लाख करोड़ का नुकसान, सेंसेक्स करीब 700 अंक टूटा, जानिए इस बिकवाली के 5 बड़े कारण

Share Market Today 24th July 2026: भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बड़ी गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 683 अंक की गिरावट के साथ 75,708.19 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 28 मिनट पर यह 0.78 फीसदी या 592 अंक की गिरावट के साथ 75,799 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 3 शेयर हरे निशान पर और 27 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.73 फीसदी या 170 अंक की गिरावट के साथ 23,703 पर ट्रेड करता दिखा। बाजार में आई इस बिकवाली से निवेशकों को 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है।