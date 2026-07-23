Infosys Q1 Result: पहली तिमाही में 12% बढ़कर 7,769 करोड़ रुपये रहा इन्फोसिस का मुनाफा, Ashiss Kumar Dash होंगे अगले CEO

इन्फोसिस का शेयर आज गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। कंपनी का शेयर एनएसई पर 0.45 फीसदी या 4.70 रुपये की गिरावट के साथ 1047.40 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 2.73 फीसदी, 1 महीने में 2.29 फीसदी, इस साल अब तक -35.40 फीसदी, 1 साल में -33.13 फीसदी और 3 साल में -20.93 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 1728 रुपये है, जो 3 फरवरी 2026 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 982.40 रुपये है, जो 1 जुलाई 2026 को दर्ज हुआ था।