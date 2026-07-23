Magnus Steel Share Price 23rd July: 491% बढ़ा स्टील कंपनी का मुनाफा, शेयर में लगा अपर सर्किट, 1 साल में दिया है 900% रिटर्न

इस महीने की शुरुआत में कंपनी के निदेशक मंडल ने राइट्स इश्यू के जरिए 40 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। राइट्स इश्यू कमेटी रिकॉर्ड डेट, इश्यू प्राइस, एंटाइटलमेंट रेश्यो और अन्य शर्तों को अंतिम रूप देगी। प्रस्तावित राइट्स इश्यू में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इस राशि का उपयोग वित्तीय स्थिति मजबूत करने और पूंजी आधार बढ़ाने के लिए किया जाएगा। हालांकि, कंपनी का कहना है कि राइट्स इश्यू समिति की बैठक फिलहाल टाल दी गई है, पहले यह 21 जुलाई 2026 को होनी थी।