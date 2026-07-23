Indusind Bank Share Price 23rd July: पहली तिमाही में 72% बढ़ा मुनाफा फिर भी 5% से ज्यादा फिसल गया शेयर, आखिर क्या है वजह?

Indusind Bank Share Price Today: भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के बीच गुरुवार को इंडसइंड बैंक (Indusind Bank) के शेयर कारोबार के दौरान 5 फीसदी फिसल गए। यह गिरावट तब आई, जब प्राइवेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 72 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। साथ ही बैंक का प्रॉफिट 1,037 करोड़ रुपये हो दर्ज हुआ है। हालांकि, अच्छे तिमाही नतीजों के बाद प्रमुख ब्रोकरेज फर्मो ने बैंक के शेयर की टारगेट प्राइस बढ़ा दी है और आगे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है।