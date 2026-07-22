Vedanta Oil and Gas Share Price 22nd July: 2 कानूनी मामले आने के बाद गिरा कंपनी का स्टॉक, उधर CRISIL ने बढ़ा दी रेटिंग

Vedanta Group Share Price Today: वेदांता लिमिटेड के सभी शेयरों में बुधवार को गिरावट देखने को मिली है। वेदांता ग्रुप के डिमर्जर के बाद बनी कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर में 4 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने दो अलग-अलग कानूनी मामलों की जानकारी दी है। एक मामला केंद्र सरकार के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (DGH) से जुड़ा है, जबकि दूसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) के साथ चल रहे विवाद का है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि वह दोनों मामलों में कानूनी तरीके से अपना पक्ष रख रही है। इसी बीच, कंपनी को राहत देते हुए CRISIL ने उसकी लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग बढ़ा दी है।