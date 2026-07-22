Stock Market Crash: 700 पॉइंट गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 24,000 के नीचे फिसला, जानिए इस मंदी के 5 बड़े कारण

मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की सेना ने कुवैत के अल-दौहा इलाके में अमेरिकी गोला-बारूद भंडार और लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। दूसरी तरफ अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका जल्द ही पिकएक्स माउंटेन के पास कार्रवाई कर सकता है, जहां ईरान का अहम परमाणु संवर्धन केंद्र स्थित है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इस इलाके पर हमला हुआ तो युद्ध और फैल सकता है और अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगी भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अमेरिका-ईरान संघर्ष और महंगे होते कच्चे तेल का असर आने वाले दिनों में भी शेयर बाजार पर दबाव बनाए रख सकता है।