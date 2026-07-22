22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

कारोबार

ट्रंप का ऐलान, 2 साल तक जेनेरिक दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं, फिर लगेगा 100% टैरिफ

Trump Tarif On Generic Drug: डोनाल्ड ट्रंप ने अगले दो साल के लिए जेनेरिक दवाओं के आयात पर टैरिफ हटा दिया है। लेकिन अगस्त 2028 से 100% टैरिफ लगाने की बात कही है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 22, 2026

Donal Trump Tariff

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ANI)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि फिलहाल 1 अगस्त 2026 से दो साल तक अमेरिका में आयात होने वाली जेनेरिक दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन अगस्त 2028 से इन दवाओं पर 100 फीसदी और उसके एक साल बाद 200 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह बात कही। इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है।

अमेरिका में दवा उत्पादन बढ़ाना है मकसद

ट्रंप ने कहा कि इस फैसले को लेने का कारण अमेरिका में जेनेरिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को तय समय के भीतर अमेरिका में अपने प्लांट और उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने का मौका दिया जा रहा है। जो कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी, उन्हें भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उनके अनुसार इस नीति का उद्देश्य अमेरिकी लोगों के हितों की रक्षा करना है।

भारत पर इसका असर

भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत ने अमेरिका को 9.7 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात की थीं। यह भारत के कुल 25.8 अरब डॉलर के वैश्विक फार्मा निर्यात का 38 फीसदी हिस्सा था। भारतीय जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल अमेरिका में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, संक्रामक बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों के इलाज में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Jul 2026 09:05 am

Published on:

22 Jul 2026 08:47 am

Hindi News / Business / ट्रंप का ऐलान, 2 साल तक जेनेरिक दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं, फिर लगेगा 100% टैरिफ

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Audi और Lamborghini जैसे ब्रांड्स वाला Volkswagen भारत में तलाश रहा पार्टनर, JSW Group खरीद सकता है हिस्सेदारी

Volkswagen JSW Group Deal
कारोबार

Maruti Suzuki Car Price Hike: अगले महीने से 30,000 रुपये तक महंगी हो जाएंगी मारुति की कारें, बढ़ती लागत बताई वजह

Maruti Car Price Hike
कारोबार

Bajaj Auto Share Price Today: पहली तिमाही में 42% उछला बजाज ऑटो का मुनाफा, रेवेन्यू में 37% की बढ़ोतरी, जानिए क्या है शेयर का हाल

Bajaj Auto Q1 Results
कारोबार

Karur Vysya Bank Share Price 21st July: Gabriel India और Balrampur Chini Mills समेत ये शेयर 12% तक उछले, जानिए 1 साल का रिटर्न

Action Construction Equipment Share Price
कारोबार

MTAR Technologies Share Price 21st July: Scan Steels, Narmada Agrobase समेत इन शेयरों में आई 10% तक गिरावट, जानिए क्या रह गई कीमत

Stock Market Update
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.