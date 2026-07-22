Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आया उछाल, चांदी के भी बढ़ गए भाव, जानिए आपके शहर में क्या हैं रेट

Gold Rate Today 22nd July 2026: सोने की कीमतों में आज बुधवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 11 बजकर 21 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 2190 रुपये की बढ़त के साथ 1,46,560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 2100 रुपये की बढ़त के साथ 1,34,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 1720 रुपये की बढ़त के साथ 1,10,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।