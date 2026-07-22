Adani Power Q1 Results: पहली तिमाही में 42% उछला अडानी पावर का मुनाफा, 15,000 करोड़ रुपये जुटाएगी कंपनी, जानिए शेयर का हाल

बुधवार को बीएसई पर अडानी पावर का शेयर 220.70 रुपये पर खुला था। यह 1.36 फीसदी या 3 रुपये की गिरावट के साथ 217.30 रुपये पर बंद हुआ है। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च प्रमुख सुदीप शाह के मुताबिक, जून की शुरुआत से यह शेयर 212 रुपये से 236 रुपये के दायरे में घूम रहा है। अभी तक इसमें कोई साफ ट्रेंड नहीं बना है। उनका कहना है कि 20 और 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) लगभग सपाट हो गए हैं, जिससे छोटी अवधि की तेजी कमजोर पड़ती दिख रही है। ADX भी कमजोर ट्रेंड का संकेत दे रहा है, जबकि MACD अभी भी जीरो लाइन के नीचे बना हुआ है। सुदीप शाह का मानना है कि 236 रुपये के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट या 212 रुपये के नीचे गिरावट ही शेयर की अगली बड़ी दिशा तय करेगी।