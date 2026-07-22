BlueStone Jewellery Share Price 22nd July: 2 दिन में 29% उछल गया शेयर, तिमाही नतीजों के बाद आई भारी खरीदारी, जानें ब्रोकरेज फर्म की राय

BlueStone Jewellery Share Return: ज्वेलरी कंपनी ब्लूस्टोन ज्वेलरी के जून तिमाही के बढ़िया नतीजों का असर शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। मंगलवार को 20 फीसदी की तेज छलांग लगाने के बाद बुधवार को भी कंपनी के शेयरों में 8 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। एनएसई पर यह शेयर दोपहर 12 बजकर 44 मिनट पर 8.25 फीसदी या 60.15 रुपये की बढ़त के साथ 788.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। सबसे बड़ी बात यह रही कि कंपनी पिछले साल की पहली तिमाही के घाटे से निकलकर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफे में आ गई है।