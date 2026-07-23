Crude Oil उछलकर 96 डॉलर पर पहुंचा, जानिए जयपुर, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट

Crude Oil के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। (PC: ANI)
Petrol Diesel Price Today 23 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमलों के कारण गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतें छह हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड 96 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ब्रेंट का भाव 100 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। वहीं, फिर से बढ़ते क्रूड के दाम भारत में महंगाई बढ़ा सकते है, ऐसी आंशका जताई जा रही है।
गुरुवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.93 डॉलर यानी करीब 2 फीसदी बढ़कर 96 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। यह 8 जून के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में ब्रेंट 94.07 डॉलर तक पहुंच गया था। वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड भी 1.44 डॉलर यानी 1.7 फीसदी बढ़कर 88.27 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। बुधवार को इसमें करीब 3 फीसदी की तेजी दर्ज की गई थी।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे पेेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट करती है। फिलहाल इनमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, कीमतें पहले की तरह स्थिर हैं।
|शहर
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीजल (₹/लीटर)
|नई दिल्ली
|102.12
|95.20
|कोलकाता
|113.50
|99.82
|मुंबई
|111.21
|97.83
|चेन्नई
|107.76
|99.55
|गुड़गांव
|102.97
|95.64
|नोएडा
|101.89
|95.37
|बैंगलोर
|111.68
|99.56
|भुवनेश्वर
|110.49
|102.19
|चंडीगढ़
|101.51
|89.47
|हैदराबाद
|115.73
|103.82
|जयपुर
|112.69
|97.78
|लखनऊ
|101.89
|95.36
|पटना
|114.13
|100.10
|तिरुवनंतपुरम
|114.04
|102.95
दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल एक तरफ होर्मुज है और दूसरी तरफ बाब अल-मंडेब। ईरान द्वारा होर्मुज पर लगातार तेल टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है तो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब का तेल ले जाने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है।
कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कमोडिटी रिसर्च कायनात चैनवाला ने कहा कि तेल की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ रही है। होर्मुज, लाल सागर और काला सागर तीनों क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है। उनका कहना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो आने वाले दिनों में ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है।
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