23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Crude Oil उछलकर 96 डॉलर पर पहुंचा, जानिए जयपुर, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट

Crude Oil Price: ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। होर्मुज और बाब अल-मंडेब में तेल टैंकरों पर हमलों और सप्लाई में आने वाली कमी के चलते आने वाले समय में क्रूड के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 23, 2026

Crude Oil Price Hike

Crude Oil के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। (PC: ANI)

Petrol Diesel Price Today 23 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमलों के कारण गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतें छह हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड 96 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ब्रेंट का भाव 100 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। वहीं, फिर से बढ़ते क्रूड के दाम भारत में महंगाई बढ़ा सकते है, ऐसी आंशका जताई जा रही है।

Crude Oil के दाम 96 डॉलर पर पहुंचे

गुरुवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.93 डॉलर यानी करीब 2 फीसदी बढ़कर 96 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। यह 8 जून के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में ब्रेंट 94.07 डॉलर तक पहुंच गया था। वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड भी 1.44 डॉलर यानी 1.7 फीसदी बढ़कर 88.27 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। बुधवार को इसमें करीब 3 फीसदी की तेजी दर्ज की गई थी।

23 जुलाई को Petrol-Diesel के दाम

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे पेेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट करती है। फिलहाल इनमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, कीमतें पहले की तरह स्थिर हैं।

शहरपेट्रोल (₹/लीटर)डीजल (₹/लीटर)
नई दिल्ली102.1295.20
कोलकाता113.5099.82
मुंबई111.2197.83
चेन्नई107.7699.55
गुड़गांव102.9795.64
नोएडा101.8995.37
बैंगलोर111.6899.56
भुवनेश्वर110.49102.19
चंडीगढ़101.5189.47
हैदराबाद115.73103.82
जयपुर112.6997.78
लखनऊ101.8995.36
पटना114.13100.10
तिरुवनंतपुरम114.04102.95

Crude Oil सप्लाई की बढ़ी चिंता

दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल एक तरफ होर्मुज है और दूसरी तरफ बाब अल-मंडेब। ईरान द्वारा होर्मुज पर लगातार तेल टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है तो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब का तेल ले जाने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है।

100 डॉलर तक पहुंच सकता है ब्रेंट

कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कमोडिटी रिसर्च कायनात चैनवाला ने कहा कि तेल की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ रही है। होर्मुज, लाल सागर और काला सागर तीनों क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है। उनका कहना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो आने वाले दिनों में ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है।

ईरान ने दी चेतावनी – ‘अगर हम तेल नहीं बेच पाए, तो कोई नहीं बेच पाएगा’

ये भी पढ़ें
Mohammad Bagher Ghalibaf

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Jul 2026 09:31 am

Published on:

23 Jul 2026 09:15 am

Hindi News / Business / Crude Oil उछलकर 96 डॉलर पर पहुंचा, जानिए जयपुर, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Stock Market Today: शेयर बाजार में आज भी जारी है गिरावट, सेंसेक्स 300 पॉइंट टूटा, जानिए किन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक बिकवाली

Stock Market
कारोबार

Gold Price Outlook: दो विपरीत ताकतों के बीच फंसे हैं सोना-चांदी के भाव, एक्सपर्ट से जानिए कहां जा सकते हैं दाम

Gold Rate Today
कारोबार

BPCL Q1 Results: पहली तिमाही में बीपीसीएल को हुआ 3,962 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा, उधर रेवेन्यू 23% उछला, जानिए शेयर का हाल

BPCL Q1 Results 2026
कारोबार

Stock Market Crash: 700 पॉइंट गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 24,000 के नीचे फिसला, जानिए इस मंदी के 5 बड़े कारण

Why share market fall today
कारोबार

Adani Power Q1 Results: पहली तिमाही में 42% उछला अडानी पावर का मुनाफा, 15,000 करोड़ रुपये जुटाएगी कंपनी, जानिए शेयर का हाल

Adani Power Share Price
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.