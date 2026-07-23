Gandhar Oil Share Price 23rd July: 633% उछला कंपनी का मुनाफा तो शेयर में लग गया 20% का अपर सर्किट, 1 महीने में दिया है 57% रिटर्न

सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि कंपनी के शेयर में आई भारी तेजी की वजह इसके तिमाही नतीजे हैं। कंपनी को पहली तिमाही में 192 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है। यह एक साल पहले की समान अवधि में सिर्फ 26.2 करोड़ रुपये रहा था। इस तरह इसमें 633 फीसदी की ग्रोथ दर्ज हुई है। कंपनी का रेवेन्यू भी 91.8 फीसदी बढ़कर 1732 करोड़ रुपये रहा है। यह एक साल पहले की समान अवधि में 903 करोड़ रुपये था। कंपनी का एबिटडा 281 करोड़ रुपये पर है। यह एक साल पहले 46 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, एबिटडा मार्जिन 5.1 फीसदी से बढ़कर 16.2 फीसदी हो गया है।