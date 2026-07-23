HDFC Bank Share Price 23rd July: अच्छे नतीजों के बावजूद 4 दिन में 10% फिसला देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का शेयर, जानिए क्या हैं ब्रोकरेज फर्म्स की राय

HDFC Bank Q1 Result: देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के जून तिमाही के नतीजे आने के बाद भी निवेशकों का भरोसा शेयर में नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार को बैंक का शेयर बीएसई पर करीब 1 फीसदी से ज्यादा टूटकर 745 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिखा। खास बात यह है कि यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र है, जब शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। तिमाही नतीजों के बाद से अब तक यह शेयर करीब 10 फीसदी फिसल चुका है। हालांकि, बड़े विदेशी और घरेलू ब्रोकरेज हाउस अभी भी इस शेयर को लेकर सकारात्मक नजरिया बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि मौजूदा स्तर से एचडीएफसी बैंक के शेयर में आगे अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।