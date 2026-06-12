क्या है Auto Sweep FD? बचत खाते में भी मिलेगा FD जितना ब्याज, जानिए कैसे करती है काम

FD Interest Rate: आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने पैसा आता है। कुछ खर्च होता है, बाकी बैंक में पड़ा रहता है। लेकिन जो पैसा पड़ा रह जाता है उस पर बैंक सिर्फ 2.70 से 3.50 फीसदी तक सालाना ब्याज देता है। ऐसे में बाकी बचे हुए पैसे पर FD के बराबर ब्याज कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सेविंग अकाउंट पर FD के बराबर ब्याज लेने के लिए बैंक की एक अलग स्कीम काम करती है। इसका नाम है ऑटो स्वीप एफडी। यह सामान्य FD से अलग होती है। लेकिन इसमें ब्याज FD के बराबर ही मिलता है। आइए इसके बारे में जानते है।