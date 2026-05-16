Best Savings Schemes: सीनियर सिटीजंस को FD पर कहां मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज? देखिए लिस्ट

तीनों कैटेगरी की तुलना से साफ है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक रिटर्न के मामले में सबसे आगे हैं, लेकिन इनमें निवेश से पहले यह जांच लेना जरूरी है कि संबंधित बैंक RBI के तहत रजिस्टर्ड है और DICGC इंश्योरेंस कवर लागू है या नहीं। DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक की राशि सुरक्षित रहती है। अगर आप जोखिम नहीं लेना चाहते और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं तो PSU बैंक भरोसेमंद विकल्प बने हुए हैं। हालांकि, उनकी दरें कम हैं।