16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Budget 2026 के बाद कंपनियां क्यों खरीद रहीं अपने ही शेयर, निवेशकों को क्या है इससे फायदा?

Share Buyback Rules India: बजट 2026 में शेयर बायबैक पर लगने वाले टैक्स में बदलाव के बाद बजाज ऑटो और विप्रो समेत कई कंपनियों ने बाजार से अपने शेयर वापस खरीदने के ऐलान किए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

May 16, 2026

Bajaj auto and Wipro share buyback

कई कंपनियां शेयर बायबैक कर रही है। (PC:AI)

Share Buyback Taxation: बजट 2026 के बाद देश में Share Buyback की रफ्तार तेज होती दिख रही है। आईटी से लेकर ऑटो और फार्मा सेक्टर की कई कंपनियों ने पिछले कुछ हफ्तों में हजारों करोड़ रुपए के बायबैक का ऐलान किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट 2026 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर बायबैक से होने वाले मुनाफे पर टैक्स के नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि Budget 2026 में बायबैक पर टैक्स नियम बदलने के बाद कंपनियों और निवेशकों दोनों के लिए यह विकल्प पहले की तुलना में ज्यादा फायदेमंद हो गया है।

इन कंपनियों ने की Share Buyback की घोषणा

बजट 2026 के बाद से शेयर बायबैक ज्यादा हो रहे हैं। 16 अप्रैल को विप्रो ने बताया था कि वह 250 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर करीब 15,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक करेगी। बायबैक की यह कीमत घोषणा के दिन वाले शेयर प्राइस से 20 फीसदी प्रीमियम पर थी। इसके बाद बजाज ऑटो ने 6 मई 2026 को 5,633 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक की घोषणा की। बजाज ऑटो ने 12,000 रुपए प्रति शेयर की दर से बायबैक करने की घोषणा की। उस समय यह बाजार कीमत से 15 फीसदी प्रीमियम रेट थी।

इसके आलावा Aurobindo Pharma, Kajaria Ceramics और Cyient जैसी अन्य कंपनियों ने भी पिछले कुछ महीनों में शेयर बायबैक की घोषणा की है।

Share Buyback क्या होता है?

शेयर बायबैक में कंपनी अपने ही शेयर निवेशकों से वापस खरीदती है। आमतौर पर यह खरीद बाजार भाव से ज्यादा कीमत यानी प्रीमियम रेट पर की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का शेयर बाजार में 1,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी 1,000 से ज्यादा रुपए पर बायबैक ऑफर देती है, तो निवेशकों को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है।

Budget 2026 में क्या बदला?

बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Buyback gains के टैक्स नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि नियमों में बदलाव के बाद बायबैक पर लगने वाला टैक्स सिर्फ मुनाफे यानी कैपिटल गैन पर लगेगा। इस बदलाव से पहले बायबैक से मिलने वाली पूरी रकम को लाभ मानकर उस पर टैक्स लगाया जाता था। यह टैक्स व्यक्ति के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता था। इससे निवेशकों के लिए बायबैक ज्यादा फायदेमंद नहीं होते थे। इसके साथ ही शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए इस प्रकार रेट लगेगी।

Holding PeriodTax TypeTax Rate
12 महीने या कमShort Term Capital Gain (STCG)20%
12 महीने से ज्यादाLong Term Capital Gain (LTCG)₹1.25 लाख तक छूट, उसके बाद 12.5%
New Tax Structure

कंपनियां बायबैक क्यों करती हैं?

जब कंपनी बायबैक के जरिए अपने शेयर वापस खरीदती है, तो बाजार में कुल शेयरों की संख्या कम हो जाती है। इससे Earnings Per Share (EPS) बेहतर दिखता है। बायबैक के जरिए कंपनी निवेशकों को संकेत देती है कि कंपनी का भविष्य और मजबूत है। साथ ही शेयर की कीमत undervalued रहने का भी संकेत मिलता है। इसके अलावा एक अस्थिर बाजार में, जब कंपनी अपने ही शेयर बाजार कीमत से ज्यादा कीमत पर खरीदती है, तो इससे शेयर की कीमत को कुछ सपोर्ट मिलता है।

ये भी पढ़ें

एक लाइसेंस पर 100 किलो ड्यूटी फ्री Gold ही आयात कर पाएंगे ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स, जानिए सरकार ने क्यों लिया यह फैसला
कारोबार
Gems and Jewellery Export

खबर शेयर करें:

Published on:

16 May 2026 11:13 am

Hindi News / Business / Budget 2026 के बाद कंपनियां क्यों खरीद रहीं अपने ही शेयर, निवेशकों को क्या है इससे फायदा?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Indian Economy: गिरते रुपये से लेकर विदेशी निवेशकों की बिकवाली और सरकार के बढ़ते घाटे तक, इकोनॉमी पर छाए हैं संकट के बादल

Indian Economy
कारोबार

Patrika Explainer: ज्यादा सोना खरीदना भारत के लिए चिंता का विषय क्यों? 13 साल पहले कांग्रेस सरकार ने भी की थी अपील

gold import impact in indian economy
राष्ट्रीय

क्या 1999 के डॉट कॉम बबल की तरह फटने वाला है अमेरिकी मार्केट, दिग्गज निवेशकों को क्यों लग रहा डर?

Artificial Intelligence Stocks
कारोबार

Post Office TD और Bank FD में डालें 2 लाख रुपये तो कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न, समझिए कैलकुलेशन

Post office TD vs PSU bank FD
कारोबार

Petrol-Diesel की महंगाई से बिगड़ेगा रसोई का बजट, जानिए कैसे आपके रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ेगा असर

Petrol Diesel Price
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.