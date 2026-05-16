Budget 2026 के बाद कंपनियां क्यों खरीद रहीं अपने ही शेयर, निवेशकों को क्या है इससे फायदा?

Share Buyback Taxation: बजट 2026 के बाद देश में Share Buyback की रफ्तार तेज होती दिख रही है। आईटी से लेकर ऑटो और फार्मा सेक्टर की कई कंपनियों ने पिछले कुछ हफ्तों में हजारों करोड़ रुपए के बायबैक का ऐलान किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट 2026 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर बायबैक से होने वाले मुनाफे पर टैक्स के नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि Budget 2026 में बायबैक पर टैक्स नियम बदलने के बाद कंपनियों और निवेशकों दोनों के लिए यह विकल्प पहले की तुलना में ज्यादा फायदेमंद हो गया है।