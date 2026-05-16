Indian Economy: गिरते रुपये से लेकर विदेशी निवेशकों की बिकवाली और सरकार के बढ़ते घाटे तक, इकोनॉमी पर छाए हैं संकट के बादल

हालांकि, तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। दुनिया के कई बाजारों में इस वक्त AI आधारित कंपनियों में जबरदस्त तेजी चल रही है। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वहां वैल्यूएशन जरूरत से ज्यादा बढ़ चुके हैं और कभी भी बड़ा करेक्शन आ सकता है। अगर ऐसा होता है और साथ ही मिडिल ईस्ट का तनाव कम होता है, तो भारत फिर से विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। तेल सस्ता होने पर रुपये को राहत मिलेगी और महंगाई भी काबू में आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये उम्मीद धुंध में दिख रही है, साफ तस्वीर अभी किसी के पास नहीं है।