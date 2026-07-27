CXMT Share Price 27th July: एक ही दिन में 500% का मुनाफा, मेमोरी चिप बनाने वाली इस कंपनी ने लिस्टिंग पर दिया भारी-भरकम रिटर्न

CXMT IPO Share Listing: शंघाई स्टॉक एक्सचेंज पर सोमवार का कारोबारी दिन चीन की चिप कंपनी CXMT Corp के नाम रहा। कंपनी के शेयरों ने लिस्टिंग के साथ ही ऐसी उड़ान भरी कि निवेशक देखते रह गए। IPO में शेयर की कीमत 8.66 युआन थी। यह 49.50 युआन पर लिस्ट हुआ। कारोबार के दौरान यह शेयर 54.65 युआन तक पहुंच गया। यानी पहले ही दिन 500 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज हुई। इस जबरदस्त उछाल के बाद CXMT का बाजार पूंजीकरण करीब 3.65 ट्रिलियन युआन (करीब 539 अरब डॉलर) तक पहुंच गया। आईपीओ के समय कंपनी की अनुमानित वैल्यूएशन करीब 85.5 अरब डॉलर थी।