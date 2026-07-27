Zen Tech Share Price 27 July: कमजोर तिमाही नतीजों से जेन टेक्नोलॉजीज का शेयर 8% टूटा, मुनाफा और EBITDA मार्जिन दोनों घटे

Zen Tech Stock Crash: डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज (Zen Technologies) के शेयर में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली। पहली तिमाही के कमजोर नतीजों का असर शेयर प्राइस पर स्प्ष्ट रूप से दिखाई दिया। कंपनी का शेयर शुरुआती कारोबार में NSE पर करीब 8 फीसदी गिरकर 1,613 रुपये पर आ गया। मुनाफे और ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट के कारण निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। अब बाजार की नजर कंपनी की ऑर्डर बुक और पूरे वित्त वर्ष के लिए मैनेजमेंट के अनुमान पर टिकी हुई है।